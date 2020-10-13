Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki son gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi hafta sonundaki zayıf hareketlerin etkisiyle 77.72 milyar dolara kadar indi.kten sonra, son 24 saatte 93.52 milyar dolara yükseldi. Son fiyatları merak edenler bu bağlamda "Bitcoin ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?



Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 0.91 artışla 11,493 dolara ve birimin piyasa hacmi de 212.8 milyar dolara yükseldi.