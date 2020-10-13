Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki son gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi hafta sonundaki zayıf hareketlerin etkisiyle 77.72 milyar dolara kadar indi.kten sonra, son 24 saatte 93.52 milyar dolara yükseldi. Son fiyatları merak edenler bu bağlamda "Bitcoin ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 0.91 artışla 11,493 dolara ve birimin piyasa hacmi de 212.8 milyar dolara yükseldi.
Dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunda art arda açıklamalar yapması üzerine, kripto para piyasalarına gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi 360 milyar doları aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte 6.0 milyar dolar dolayında artışla 364.39 milyar dolara yükseldi.
Son 24 saatte ilk 100 birimin 63'ü yükseldi ve ilk 10 birimin tamamı yükselenler arasındaydı.
Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, hafta sonundaki zayıf hareketlerin etkisiyle 77.72 milyar dolara kadar indi.kten sonra, son 24 saatte 93.52 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,379 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,102 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 0.91 artışla 11,493.14 dolar,
2.Ethereum yüzde 2.92 artışla 384.79 dolar,
3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.56 artışla 0.25 dolar,
5.Binance Coin yüzde 8.11 artışla 31.26 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 1.38 artışla 242.66 dolar,
7.Chainlink yüzde 5.97 artışla 11.39 dolar,
8.Polkadot yüzde 0.65 artışla 4.33 dolar,
9.Cardano yüzde 6.25 artışla 0.11 dolar,
10.Litecoin yüzde 0.70 artışla 50.34 dolardan işlem görüyordu.