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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 18:57
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    • 13.10.2020 18:57
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    tanıtım nasıl izlenir? canlı izle!

    canlı izle! Apple 12 tanıtım nasıl izlenir? Dünyada merakla beklenen yeni telefon modeli Pro ve iPhone 12 Pro Max bu gece tanıtılıyor. Apple tarafından düzenlenecek etkinlikte ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatının tanıtılması bekleniyor. Peki, Apple 12 tanıtım nasıl izlenir? me ekranına haberimizden ulaşabilir ve etkinliği dakika dakika takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    iPhone 12 tanıtım nasıl izlenir? Apple Event canlı izle!

    Apple Event canlı izle! iPhone 12 tanıtım nasıl izlenir? Apple tarafından düzenlenecek etkinlikle aylardır beklenen iPhone 12 piyasaya çıkacak. Tanıtım gecesinde iPhone 12 özellikleri ve fiyatı da belli olacak. Etkinliğe geri sayım yapılırken canlı izleme yolları da şimdiden merak ediliyor. Peki, Apple Event canlı izleme nasıl yapılır?

    APPLE EVENT CANLI İZLE!

    Aşağıdaki Youtube yayınından etkinliği canlı izleyebilirsiniz.

    PHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Tahminlere göre, 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim'de, 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Webtekno'nun haberine göre 6,1 inçlik bir başka telefon olan iPhone 12 Pro da 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim'de piyasaya sürülecekken, firmanın 5,42 inç ekran boyutuna sahip küçük modeli iPhone 12 mini, 699 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihleri arasında piyasaya sürülecek.

    Serinin amiral gemisi telefonu 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihlerinde ön sipariş, 20 - 21 Kasım tarihlerinde de sevkiyata başlayacak.

    Vergi eklenen Türkiye fiyatları düşünüldüğünde, iPhone mini modelinin 9000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelinin ise 11-12 bin TL civarında olabileceği tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modelinde ise fiyatların 15 bin TL bandına yaklaşabileceği konuşuluyor.

    5G İDDİASI

    Etkinliğin sosyal medya kanallarında paylaşılan davetiyesinde "Hi, Speed." İfadesi yer alması iPhone 12'ler hakkında bazı ipuçlarını getirdi. "Merhaba, hız" şeklinde çevrildiğinde yeni iPhone 12'lerin 5G teknolojisiyle geleceği yönünde iddialar kuvvetlendi.

    İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

    İPHONE 12

    Gövde: Alüminyum
    Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 4 GB

    Hafıza: 128/256 GB
    Batarya: 2227 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

    İPHONE 12 MAX

    Gövde: Alüminyum
    Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 4 GB
    Hafıza: 128/256 GB
    Batarya: 2815 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

    İPHONE 12 PRO

    Gövde: Paslanmaz çelik
    Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 6 GB


    Hafıza: 128/256/512 GB
    Batarya: 2775 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
    Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

    İPHONE 12 PRO MAX

    Gövde: Paslanmaz çelik
    Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic


    RAM: 6 GB
    Hafıza: 128/256/512 GB
    Batarya: 3687 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
    Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)
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    Haberler Ekonomi iPhone 12 tanıtım nasıl izlenir? Apple Event canlı izle!