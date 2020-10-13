iPhone 12 tanıtım nasıl izlenir? Apple Event canlı izle!

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PHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim'de, 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Webtekno'nun haberine göre 6,1 inçlik bir başka telefon olan iPhone 12 Pro da 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim'de piyasaya sürülecekken, firmanın 5,42 inç ekran boyutuna sahip küçük modeli iPhone 12 mini, 699 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihleri arasında piyasaya sürülecek.

Serinin amiral gemisi telefonu 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihlerinde ön sipariş, 20 - 21 Kasım tarihlerinde de sevkiyata başlayacak.

Vergi eklenen Türkiye fiyatları düşünüldüğünde, iPhone mini modelinin 9000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelinin ise 11-12 bin TL civarında olabileceği tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modelinde ise fiyatların 15 bin TL bandına yaklaşabileceği konuşuluyor.