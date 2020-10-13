Ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya 194 milyon 732 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satışı gerçekleşti. İkinci sıradaki Almanya'ya 182 milyon 778 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya ise 103 milyon 273 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Dış satımın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı bu dönemde, dördüncü ülke olan Fas'a ocak-eylül aylarında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 39 ihracat artışı yaşandı. Bu ülkeye ihracat 32 milyon 607 bin dolardan, 45 milyon 428 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri, İngiltere'ye 36 milyon 177 bin, Norveç'e 34 milyon 598 bin, İspanya'ya 30 milyon 606 bin, Polonya'ya 30 milyon 112 bin, Macaristan'a 29 milyon 66 bin ve Çekya'ya 26 milyon 765 bin dolarlık ürün satışına imza attı.