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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 15:10
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    • 13.10.2020 15:10
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    'den 'e vergi freni

    Avrupa Birliği, 'den alınan ekstrüzyon alüminyum ürünler için "yüzde 48'e kadar" vergi uygulama kararı aldı. Kararda vergilerin geçici olduğu belirtilirken, 5 yıl süreyle vergi uygulayileceği belirtildi

    AB'den Çin'e vergi freni

    Avrupa Birliği (), 'den ithal edilen ekstrüzyon alüminyum ürünlerinde "yüzde 48'e kadar" vergi uygulama kararı aldı.

    Çinli üreticilerin ekstrüzyon alüminyum ürünlerinde damping yapıp yapmadığı araştırılırken, bu ürünlere vergi uygulanması yönündeki karar da AB'nin resmi gazetesinde yayımlandı.

    Buna göre, yarından itibaren söz konusu Çin ürünlerine yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak.

    Kararda, vergilerin geçici olduğu ama bu kapsamda 5 yıl süreyle vergi uygulayabileceği belirtildi

    AB, Avrupa Alüminyum'un Ocak 2020'de AB Komisyonu'na şikayeti üzerine Şubat 2020'de Çin'in genellikle inşaat, ulaşım ve elektronik sektöründe kullanılan alüminyum ekstrüzyonlarda ürünlerin hacmi ve fiyatı arasında doğrusal olmayan fark gerekçesiyle damping yapıp yapmadığını incelemeye almıştı.

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