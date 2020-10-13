Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti

Antalya'da özel bir şirkette çalışan Deniz İnce (30), elinde bulunan hatalı basım 50 TL'ye tam bin katı fiyat biçti. İnce 50 bin TL istiyor...

Antalya'da bankamatikten para çeken Deniz İnce içlerinde bulunan 50 TL'de bir farklılık dikkatini çekti. Parayı inceleyen İnce, 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını fark etti. İlk başta sahte olduğunu düşündüğü 50 TL, para sayma makinesi ve sahte para kaleminden başarıyla geçti.

"HABERLERİ GÖRÜNCE…"

Paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen İnce, internetten araştırma yaparak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. İnce, elindeki hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye hatalı para koleksiyonu yapan kişilere satmak istediğini belirtti.

Deniz İnce "Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.