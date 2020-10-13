Ekmeğe gramaj oyunuyla gizli zam

"SEMTLERDEKİ KİRA FİYATLARININ EŞİT OLMASINI KİMSE BEKLEMESİN, BU DURUM SATIŞA YANSIYOR"

Bağcılarda fırın işleten Heba Adıyaman ise, ekmek gramaj ve fiyatlarının semte göre farklılık göstermesinin sebeplerinin kira bedelleri ve un fiyatlarının yüksek olmasını söyledi. Adıyaman, "İşletmelerin kullanmış oldukları un da fiyat farklılıklarına sebep oluyor. Fırınlar Derneği olarak tek tip un yapmaları lazım. Gramajı standarta çektiler yalnız hangi unu kullanmaları gerektiği belli değil. Fiyat farkları var. Bu da gramaja yansıyabiliyor. Bizde 200 gram ekmek 1,5 lira. Semte göre de bu durum değişiyor tabi. Örnek veriyorum burada verdiğimiz kira ile daha elit bir semtlerdeki kira fiyatlarının eşit olmasını kimse beklemesin. Bu da dolayısı ile satışa yansıyor" diye konuştu.

"KİMSE ZARAR ETMEK İSTEMEZ, ÜSTÜNE FARK KOYAN OLABİLİYOR"

Etiler'de 10 yıldır fırın işleten Tarık Karaman, "Bölgelere göre fiyatlar değişiyor. Bazı bölgelerde birlik oluyorlar. Diyelim ki Etiler'de 5 fırın varsa Bağcılar'da oluyor 15-20 tane. O yüzden rekabet daha fazla oluyor. Fiyat da ister istemez düşüyor. İllaki müşterilerden şikayet geliyor. Fiyata itiraz eden oluyor. Zeytinburnu, Bağcılar, Kâğıthane diyelim ve Etiler bu bölgelerdeki kiralar fark ediyor. O yüzden de fiyat olarak ister istemez üstüne fark olabiliyor. Kiralar fazla olunca üstüne koyan da vardır yani kimse zarar etmek istemez" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ TEPKİLİ: EKMEĞİN HER SEMTTE AYNI FİYATTA OLMASI LAZIM

Etiler'de bir fırından ekmek alan Levent Binici, ekmek fiyatlarının semte göre değiştiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Binici, "Benim oturduğum yerde ekmek 1,5 lira. Etilerde 2 lira. Semte göre ekmek fiyatı değişiyor. Bir sabiti yok bunun. Herkes kafasına göre takılıyor yani. Ortada haksızlık var. Arada 50 kuruş fark var. Bir aile için önemli bir miktar. Herkes ekmeği aynı fiyattan yemeli. Orada 1,5 liraya satılıyorsa burada da aynı olması lazım" dedi.

Gültepe'de oturan ve Etiler'de çalışan Mustafa Atabey ise, "Burada 2 lira. Bizim orada 1,75 lira. Semte göre değişiyor fiyat. Aslında değişmese daha iyi olur. Sonuç itibari ile Gültepe de ya da x bir yerde yaşayan bir vatandaşımız 1,75'e alırken, burada 2 lira olması hoş değil. Yani bir standart gelmeli. Her semtte her yerde ekmek fiyatı aynı olmalı" şeklinde konuştu.