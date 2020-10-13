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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 13:09
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    • 13.10.2020 13:09
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    'da ikinci kez müjdesi!

    Koronavirüs döneminde rekordan rekora koşan altın ile ilgili flaş bir haber geldi. ’da 14 gün arayla ikinci bir bulundu. , "Karaçoban ilçemizin ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk” ifadelerini kullandı.

    İHA

    Erzurum'un Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi'nde bulunan altın rezervinin ardından son dakika gelen habere göre Karaçoban'da da bulunması Erzurumlu vatandaşları sevindirdi.

    ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVİ BULUNDU
    İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk.

    URANYUM REZERVİ DE VAR
    Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz." dedi.

    "GENÇLERE İŞ KAPISI OLACAK"
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasına sahip Boğazgören köyünün muhtarı Muhtarı Cafer Özçelik de açıklamalarda bulundu.

    GENÇLER GERİ DÖNSÜN
    "Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum.
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    Haberler Ekonomi Erzurum'da ikinci kez altın rezervi müjdesi!