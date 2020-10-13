ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVİ BULUNDU

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk.

URANYUM REZERVİ DE VAR

Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz." dedi.