Aralık ayında başlayacak olan 2020 asgari ücret görüşmeleri öncesinde ise merak edilen tek konu bulunuyor. 2021 yılında asgari ücretle çalışan bir vatandaş AGİ dahil ne kadar maaş alacağı? Bir asgari ücretli, 9 ayda 21 bin 6 TL kazanır. 10 'uncu ayda ise toplam kazanç 23 bin 340 TL olur ve asgari ücretli, 22 bin liradan fazla kazandığı için yüzde 20 'lik vergi dilimine girer. Bununla birlikte son 3 ayda yüzde 20 'lik kesinti olur. Öte yandan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında asgari ücretle çalışanlardan alınan vergi kesintisi bu yıl yapılmayacak. Vergi kesintisi Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerinden karşılanacak ve 400 TL çalışanın cebinde kalacak. İşte ilgili son dakika haberleri....
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAM
Yılbaşından itibaren uygulanacak olan yeni zam oranının belirlenmesinde 2020 oranları ve 2021 hedeflerinin etkili olması bekleniyor.
Bu kapsamda asgari ücret zammı için yüzde 8.50 ile yüzde 10.50 arasında bir zam öngörülüyor. Bu oranlara ayrıca geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bir miktar refah payı eklenmesi de görüşmelerde gündeme gelebilir.
Eğer yüzde 10.00 düzeyinde bir zam yapılırsa asgari ücrete 232 TL zam gelir. Zam oranı yüzde 8 olursa maaşlar 177 TL, yüzde 12 olursa ise 270 TL seviyesinde artar.
2020 VERGİ KESİNTİSİ NE KADAR?
Bir asgari ücretli, 9 ayda 21 bin 6 TL kazanır. 10 'uncu ayda ise toplam kazanç 23 bin 340 TL olur ve asgari ücretli, 22 bin liradan fazla kazandığı için yüzde 20 'lik vergi dilimine girer. Bununla birlikte son 3 ayda yüzde 20 'lik kesinti olur. Asgari Ücretli bir vatandaşın 21 bin TL kazandığı 9 ay sonrası gelen 10. 11. ve 12. aylar Yüzde 15 olan gelir vergisi Yüzde 20'e çıkartılıyor. Bir çok kesim Asgari Ücretliden vergi alınmasın söylentileri de bu haber sonrası gerçekleşebileceğini sizlere aktaralım. Ancak şu an müjdesi 22 Bin TL ve 49 Bin TL arasında gelire alınan Yüzde 20 gelir vergisinin alınmayacağını söyleyelim. Eylül ayında 25 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayında alınacak 125 TL birlikte toplam 400 TL ödeme cepte kalacak.
Asgari ücretle çalışanların ödemiş oldukları vergi yılın ilk 8 ayı 375 TL olurken bundan sonraki dönem için 400 TL'ye yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
EYLÜL AYI KESİNTİLERİ GERİ ÖDENECEK
Eylül ayı kesintileri geri ödenecek! Bu bağlamda bazı vatandaşlarda Eylül ayında 125 TL alınanlarla herkesten alınan 25 TL ödemeleri Ekim ayında maaşlara geçecek. Böylelikle Asgari Ücretlilere 400 TL gibi bir jest Devlet tarafından 3 aylık dönemde yapılmış oldu. Ekim ayında Eylül ayından 25 TL
- 125 TL, toplamda 3 ayda 400 TL kesinti Asgari Ücretlinin cebinde kalmış oldu.
2020 VERGİ DİLİMİ HESAPLAMASI
Gelir vergisi tarifesi iki türlü uygulanır. Bunlar; ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve ücret dışı gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesidir.
Ücret harici için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:
22.000 TL'ye kadar %15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası %27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası %35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası %40
Ücretliler için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:
Vergi dilimi: 0 – 22.000 TL için %15
Vergi dilimi: 22.000 TL – 49.000 TL için %20
Vergi dilimi: 49.000 TL – 180.000 TL için %27
Vergi dilimi: 180.000 TL – 600.000 TL için %35
Vergi dilimi: 600.000 TL üzeri için %40 olacak şekilde belirlenmiştir.
Normal şartlarda belirlenen vergi dilimlerine göre asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisi 2020 yılında, işçinin ücreti dışında başka ek geliri yok ise Eylül ayına kadar %15 oranında olacaktır. Eylül'den sonra ise vergi dilimi bir üst tarifeye geçerek devlet tarafından kesilir.