A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler saat kaçta açılıyor?

Marketler en çok ziyaret edilen yerlerden biri olduğu için saat kaçta açılıp kaçta kapandıkları merak edilen ve sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla arama motorları üzerinden sıkça A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulaması da çok fazla yapılıyor. Aktüel ürünleri takip edenlerin merak ettiği marketler saat kaçta açılıyor? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.