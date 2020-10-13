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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 13:57
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    • 13.10.2020 13:57
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    Gündemde sıkça sorgulaması yapılan bilgiler arasında , , , , ? Sorusu yer alıyor. Özellikle belirli günlerde aktüel ürünler yayınlayan marketlerin açılış ve kapanış saatleri yakından takip ediliyor ve stoklarla sınırlı olan bu ürünleri kaçırmamak için bu saatlere göre gidiliyor. Peki ? Sabah erkenden temel ihtiyaçlarını satın almak isteyen vatandaşlar için merak edilen , , , ni derledik.

    takvim.com.tr
    A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler saat kaçta açılıyor?

    Marketler en çok ziyaret edilen yerlerden biri olduğu için saat kaçta açılıp kaçta kapandıkları merak edilen ve sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla arama motorları üzerinden sıkça A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulaması da çok fazla yapılıyor. Aktüel ürünleri takip edenlerin merak ettiği marketler saat kaçta açılıyor? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

    A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

    ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

    ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor

    MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

    Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.

    BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

    BİM mağazaları saat 09:00 21:00 saatleri arasında haftanın 7 günü boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

    BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Çokokrem
    Kakaolu Fındık Kreması
    • 1,5 kg

    Fıçı
    Karışık/Lahana Turşusu
    • 2500 g

    Oslo
    Gofret
    • 1 kg
    • Vanilya / Fındık

    Milka
    Çikolata
    • 300 g
    • Bademli karamelli

    Jacobs
    Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
    • 110 g

    Granada
    Tam Tahıllı Bisküvi
    • 150 g
    • Kırmızı meyveli / Kakaolu

    Kahve Dünyası Bonte
    Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
    • 400 g

    Biskrem Ruby
    Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
    • 100 g

    Tafe
    Çikolata Kaplı Lokum
    • 55 g
    • Antep fıstıklı / Fındıklı
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    Haberler Ekonomi A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler saat kaçta açılıyor?