A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler saat kaçta açılıyor?

Marketler en çok ziyaret edilen yerlerden biri olduğu için saat kaçta açılıp kaçta kapandıkları merak edilen ve sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla arama motorları üzerinden sıkça A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulaması da çok fazla yapılıyor. Aktüel ürünleri takip edenlerin merak ettiği marketler saat kaçta açılıyor? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor
MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları saat 09:00 21:00 saatleri arasında haftanın 7 günü boyunca hizmet vermeye devam ediyor.
BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Çokokrem
Kakaolu Fındık Kreması
• 1,5 kg
Fıçı
Karışık/Lahana Turşusu
• 2500 g
Oslo
Gofret
• 1 kg
• Vanilya / Fındık
Milka
Çikolata
• 300 g
• Bademli karamelli
Jacobs
Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
• 110 g
Granada
Tam Tahıllı Bisküvi
• 150 g
• Kırmızı meyveli / Kakaolu
Kahve Dünyası Bonte
Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
• 400 g
Biskrem Ruby
Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
• 100 g
Tafe
Çikolata Kaplı Lokum
• 55 g
• Antep fıstıklı / Fındıklı