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    • 13.10.2020 22:58
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    15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda teknoloji sürprizleri! A101'e Samsung Galaxy A30s geliyor

    15 Ekim Perşembe aktüel kataloğunda teknoloji sürprizleri inceleyenlerin ilgisini çekti. A101'de bu hafta Samsung Galaxy A30s, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Aprilla Saç kesme Makinesi, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Giderli Şeffaf Bebek Küvet ve 6 Çekmeceli Saklama Dolabı fiyat etiketiyle merak edilen ürünlerden oldu. İşte A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    A101 15 Ekim aktüel kataloğunda teknoloji sürprizleri!

    A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğu bu hafta marketlere gelen fırsatlı ürünleri merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. A101'de dikkat çeken ürünelr arasında Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV ve Samsung Galaxy A30s ürünleri yer alıyor. İşte o ürünlerin listesi

    A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Arzum Cookart Eco Midi Fırın

    Bebeklere özel ürünler

    Giderli Şeffaf Bebek Küvet

    Bebeklere ve çocuklara özel ürünler

    6 Çekmeceli Saklama Dolabı

    Torku Detox İçecek Çeşitleri

    Kare Yumuşak Kapaklı Beslenme Kabı

    Galle Salatalık Turşusu
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    Haberler Ekonomi A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda teknoloji sürprizleri! A101'e Samsung Galaxy A30s geliyor