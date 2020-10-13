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    • Ekonomi
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    • 13.10.2020 22:37
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    yla yeni fırsatlar geliyor! Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklık sürprizi...

    yarından itibaren yeni fırsatlar raflardaki yerini alacak. 'ta bu hafta Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça, Alcatel 1T 10" Tablet, Xiaomi Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklık, Sinbo Saç Maşası, Sinbo Saç Kesme Makinesi, Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6’lı ve Rubenis Kadın/Erkek Şemsiye ürünleri fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geliyor!

    ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta satışa sunulacak ürünler arasında Xiaomi Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklık, Alcatel 1T 10" Tablet, Sinbo Saç Kesme Makinesi ve Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça yer alıyor. İşte haftanın indirim fırsatları

    ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
    • Nergiz çiçeği /Taze gül /Sensitive

    Fairy Hepsi 1 Arada Tablet
    100'lü

    Arko Men Tıraş Jeli Cool
    240 ml

    Pantene Kepeğe Karşı Etki Şampuan/Pantene Onarıcı Bakım Şampuan
    700 ml

    Alcatel 1T 10'' Tablet
    • Android • 4 çekirdek • 415 g ağırlık
    • 10,1 IPS HD • 1280X800 Ekran
    • 16 gb (128 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
    • 4000 mAH pil • İvme ölçer
    • Çocuk modu
    • Eye care • Wifi
    • Bluetooth 4.2
    • FM • GPS

    Toprak Güveç Tencere
    • 24x13 cm

    Microfiber Yorgan Tek Kişilik
    • 155x215 cm
    • Dört kenarı biyeli

    Kadın/Erkek Şemsiye
    • Farklı desen ve renk seçenekleriyle
    • Otomatik
    • 10 Telli
    • 3 Katlamalı

    Vera Bone Kare - 899 TL
    Yemek Takımı 54 Parça
    • 12 adet 23 cm Çukur tabak
    • 12 adet 22 cm Pasta tabak
    • 12 adet 14 cm Kase
    • 12 adet 27 cm Servis tabak
    • 2 adet 26 cm Kayık tabak
    • 1 adet 33 cm Kayık tabak
    • 1 adet Tuzluk, Kürdanlık,Biberlik
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    Haberler Ekonomi ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geliyor! Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklık sürprizi...