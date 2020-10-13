ŞOK 14 Ekim aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta satışa sunulacak ürünler arasında Xiaomi Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklık, Alcatel 1T 10" Tablet, Sinbo Saç Kesme Makinesi ve Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça yer alıyor. İşte haftanın indirim fırsatları
ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
• Nergiz çiçeği /Taze gül /Sensitive
Fairy Hepsi 1 Arada Tablet
100'lü
Arko Men Tıraş Jeli Cool
240 ml
Pantene Kepeğe Karşı Etki Şampuan/Pantene Onarıcı Bakım Şampuan
700 ml
Alcatel 1T 10'' Tablet
• Android • 4 çekirdek • 415 g ağırlık
• 10,1 IPS HD • 1280X800 Ekran
• 16 gb (128 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
• 4000 mAH pil • İvme ölçer
• Çocuk modu
• Eye care • Wifi
• Bluetooth 4.2
• FM • GPS
Toprak Güveç Tencere
• 24x13 cm
Microfiber Yorgan Tek Kişilik
• 155x215 cm
• Dört kenarı biyeli
Kadın/Erkek Şemsiye
• Farklı desen ve renk seçenekleriyle
• Otomatik
• 10 Telli
• 3 Katlamalı
Vera Bone Kare - 899 TL
Yemek Takımı 54 Parça
• 12 adet 23 cm Çukur tabak
• 12 adet 22 cm Pasta tabak
• 12 adet 14 cm Kase
• 12 adet 27 cm Servis tabak
• 2 adet 26 cm Kayık tabak
• 1 adet 33 cm Kayık tabak
• 1 adet Tuzluk, Kürdanlık,Biberlik