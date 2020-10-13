Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, salgının etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketiyle ilgili haber akışı ve bazı bankaların bugün açıkladığı üçüncü çeyrek bilançoları etkili oldu.