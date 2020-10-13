

2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Porsche kazanan talihliler 17 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacak.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.