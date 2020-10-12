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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 18:19
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    • 12.10.2020 18:27
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    ile arasında imzalanacak

    , yarın 'da ile 'nın imzalanacağını açıkladı.

    DHA
    Türkiye ile Japonya arasında önemli iş birliği

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadim dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japonya'yla ilişkilerimiz 2013 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde hızla gelişmektedir. Japonya hâlihazırda ülkemizin Doğu Asya'daki en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ikili teknik işbirliği oluşturmakta olup, 1959 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır. Sözkonusu anlaşmanın JICA'nın ülkemizdeki teknik işbirliği faaliyet ve projelerine ivme kazandırması beklenmektedir" denildi.

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    Haberler Ekonomi Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanacak