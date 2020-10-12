Black Friday ne zaman? 2020 Black Friday indirimleri merakla bekleniyor. Alışveriş sever vatandaşlar büyük indirimlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Efsane Cuma olarak da adlandırılan Black Friday indirimlerinde teknolojiden giyime birçok farkı alanda yüzde 80-90'a varan indirimler yapılıyor. Tüketiciler de bu indirimlerden faydalanmak istiyor. Peki, 2020 Black Friday ne zaman? Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde….