Black Friday ne zaman? 2020 Black Friday indirimleri merakla bekleniyor. Alışveriş sever vatandaşlar büyük indirimlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Efsane Cuma olarak da adlandırılan Black Friday indirimlerinde teknolojiden giyime birçok farkı alanda yüzde 80-90'a varan indirimler yapılıyor. Tüketiciler de bu indirimlerden faydalanmak istiyor. Peki, 2020 Black Friday ne zaman? Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde….
BLACK FRIDAY NEDİR?
1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90'ların üzerine çıkabiliyor.
Cuma'ya özel ABD'de mağazalar kapılarını saat 05:00'te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com'a göre, 1800'lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği tarih 2020 yılında 27 Kasım günü gerçekleşecek. O hafta boyunca büyük indirimlerin olması bekleniyor.