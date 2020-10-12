Haftanın ilk gününde dolar ve euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8770 liradan, avro 9,3120 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada ilk işlem saatinde 9,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3170 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?