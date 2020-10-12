Haftanın ilk gününde dolar ve euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8770 liradan, avro 9,3120 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada ilk işlem saatinde 9,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3170 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 486 bin 200 lira, en yüksek 489 bin 601,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 486 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 296 bin 363,30 lira, işlem miktarı ise 3.004,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 447 milyon 860 bin 205,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 371 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 13.087 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.006 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 4.957 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.955 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 19.611 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1819'dan işlem görüyor.
Analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin tedirginlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı artan bölgesel tedbirlerin risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.
Fransa ve İngiltere arasında balık avlanma hakları üzerinden devam eden anlaşmazlıkların Brexit konusunun hala en önemli başlığını oluşturduğunu kaydeden analistler, jeopolitik risklerin de pay piyasalarında aşağı yönlü baskıyı desteklediğini bildirdi.
Analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, Brexit ve Kovid-19'a ilişkin haber akışının piyasaların gidişatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Pay piyasalarında ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik haber akışı gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken, cuma günü Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığı yaptığı basına yansıdı.
Teşvik paketine ilişkin beklentiler pay piyasalarında risk iştahını artırırken, cuma günü New York borsasında oluşan pozitif hava Asya borsaları ile yeni haftaya taşındı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,4 artarak 3.350 puan oldu.
Japonya tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yıllık yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında kaldı. Çekirdek makine siparişleri ise ağustosta düşüş öngörülerinin aksine yıllık yüzde 6,4 yükseldi.
Karışık gelen veriler sonrası Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi ihracatçı şirket hisselerine satış getirirken, Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,3 gerileyerek 23.561 puana indi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 105,5 seviyelerine düştü.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 40.662 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 24.657 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.402 puanda seyrediyor.
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.170,54 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 4,84 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.170,54 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Açılışta kaybettiren sektör endeksinin ise olmadığı görüldü.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 1.165,70 puandan tamamladı.
Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin izleneceğini söyledi.
Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.