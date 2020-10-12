Facebook ve Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Analistler, ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra Bank of America, Wells Fargo ve Goldman Sachs gibi bankaların bu hafta açıklayacakları 3. çeyrek bilançolarının piyasalarca takip edileceğini belirtti.