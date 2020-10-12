Milyonlarca çalışanı ve iş vereni ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir?

*Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

*Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması ne demektir?

4857 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesi uyarınca çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu bakımdan işyerinde çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılmasından bahsedebilmek için işyerinde çalışma süresinin haftalık 30 saat veya aşağısında olması gerekmektedir.