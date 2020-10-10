Bunu yaparsanız çift maaş alabilirsiniz... SGK SSK Bağ-Kur’lular iki emekli maaşı alabiliyor!

EMEKLİ MAAŞLARI İLE ALAKALI PEK BİLİNMEYEN DURUM

Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor.

Örneğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.