TİGEM işçi alımı başvuru 2020! TİGEM işçi alımı başvurusu başlıyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesine 100 daimi, 496 geçici olmak üzere toplam 596 işçi alınacağı belirtiliyor. Alımların birçok ilde yapılacağı duyuruldu. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar da TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, TİGEM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve 19 – 23 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak.

TİGEM İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşılan işçi alımı ilanına göre TİGEM personel alımı ile 100 personel istihdam edeceğini duyurdu. İlana göre, bu alım kapsamında istihdam edilecek personeller daimi işçi olarak görev yapacak. 19 Ekim'de başlayacak başvurular 23 Ekim'e kadar devam edecek.