Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi indirimi geldi kazanç arttı

Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi oranları geçtiğimiz günlerde düşürülmüştü. Peki bankada 100 bin TL birikimi olan bir vatandaş alınan bu yeni kararla birlikte ne kadar kar etti? Mevduat faiz oranı yüzde 13 olarak hesaplandığında daha önce bir yıldan uzun vadede 11 bin 700 TL kazanan vatandaş vergi oranın sıfırlanmasıyla birlikte kazandığı rakam 13 bin TL'ye çıktı. Aynı parayı 6-12 ay vadeye yatıran vatandaştan ise daha önce 1560 TL vergi kesintisi yapılırken şu an bu rakam 390 TL'ye indi. Böylece gerçekleşen vergi indirimi ile tasarruf sahibinin kazancı daha fazla artmış oldu.