iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatı merak ediliyor. Teknoloji meraklıları Apple tanıtımlarını dikkatle takip ediyor. Merakla beklenen büyük lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi. Yeni iPhone modeline sahip olmak isteyenler de iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. iPhone 12 Pro, Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

IPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim'de, 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.