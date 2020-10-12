iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatı merak ediliyor. Teknoloji meraklıları Apple tanıtımlarını dikkatle takip ediyor. Merakla beklenen büyük lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi. Yeni iPhone modeline sahip olmak isteyenler de iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. iPhone 12 Pro, Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
IPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Tahminlere göre, 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim'de, 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Webtekno'nun haberine göre 6,1 inçlik bir başka telefon olan iPhone 12 Pro da 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim'de piyasaya sürülecekken, firmanın 5,42 inç ekran boyutuna sahip küçük modeli iPhone 12 mini, 699 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihleri arasında piyasaya sürülecek.
Serinin amiral gemisi telefonu 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihlerinde ön sipariş, 20 - 21 Kasım tarihlerinde de sevkiyata başlayacak.
Vergi eklenen Türkiye fiyatları düşünüldüğünde, iPhone mini modelinin 9000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelinin ise 11-12 bin TL civarında olabileceği tahmin ediliyor. iPhone 12 Pro Max modelinde ise fiyatların 15 bin TL bandına yaklaşabileceği konuşuluyor.
5G İDDİASI
Etkinliğin sosyal medya kanallarında paylaşılan davetiyesinde "Hi, Speed." İfadesi yer alması iPhone 12'ler hakkında bazı ipuçlarını getirdi. "Merhaba, hız" şeklinde çevrildiğinde yeni iPhone 12'lerin 5G teknolojisiyle geleceği yönünde iddialar kuvvetlendi.
İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
İPHONE 12
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)