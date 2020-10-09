9 Ekim Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları, piyasaların kapanış gününde merakla araştırılmaya başlandı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 489,50 liradan tamamladı. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.926,06 dolardan işlem görüyor. İşte anlık altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|483,80
|484,00
|489,30
|489,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.188,00
|3.209,00
|3.224,00
|3.245,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|441,20
|445,20
|446,25
|450,25
|Lira(Tam) Ziynet
|3.116,00
|3.136,00
|3.151,00
|3.171,00
|Yarım Ziynet
|1.558,00
|1.568,00
|1.575,00
|1.585,00
|Çeyrek Ziynet
|779,00
|784,00
|788,00
|793,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 489,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 793,00 lira, Cumhuriyet altını 3.245,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 489,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 487 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 472 bin lira, en yüksek 488 bin 614,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 296 milyon 449 bin 269,76 lira, işlem miktarı ise 2.687,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 299 milyon 698 bin 828,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.926,06 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.926,06 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9017 lira, satışta 7,9334 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8876 lira, satışta 7,9192 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1811, sterlin/dolar paritesi 1,2993, dolar/yen paritesi de 105,67 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,62 azalışla 43,34 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,900 DOLARIN ÜZERİNDE, PETROL YATAY
ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, küresel risk iştahını pozitif etkilerken, likiditenin artacağı ve dolar endeksinin geri çekilebileceğine ilişkin beklentiler ons altını yeniden 1,900 doların üzerine taşıdı.
Petrol fiyatları da, ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapmasıyla yükseldi. Gelişmelerle, varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşan Brent petrol ve varil fiyatı 41 doların üzerine çıkan Batı Teksas hafif petrolü bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.64 düşüşle 43.17 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.60 düşüşle 41.33 dolar,
- altın yüzde 0.68 artışla 1,906.55 dolar,
- gümüş yüzde 1.44 artışla 24.18 dolar,
- bakır yüzde 1.12 artışla 6,669.50 dolar,
- platin yüzde 0.72 artışla 873.32 dolar,
- paladyum yüzde 1.16 artışla 2,386.08 dolar düzeyindeydi.