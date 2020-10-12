Güzellik harcamasını kıstık

Kozmetik ürünlerinin ithalatı, Covid-19'un etkili olduğu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 azalarak 53.5 milyon dolar oldu. Türkiye en çok Fransa'dan kozmetik ürünleri ithal etti. Fransa'dan 18.1 milyon, Almanya'dan 7.3 milyon, Güney Kore'den 5.1 milyon, İsviçre ve ABD'den 3.5 milyon dolarlık güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür ve pedikür ürünü satın alındı. Ocak-Ağustos döneminde ruj, pudra, allık ve göz makyajı ürünlerinin ithalatı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu ürünler arasından geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalatı en fazla düşen ürün ise ruj oldu. İthalat rujda yüzde 52.1 azalarak 6.6 milyon, pudrada yüzde 37.6 düşerek 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.