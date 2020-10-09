BİM 9 Ekim aktüel kataloğuyla yeni ürünler raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge, Anne Bebek Bakım Çantası, Kapüşonlu Bebek Mont, Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati, DEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Casilda Home Petek Kurutmalık, Piccolo Mondi Müzikli Oyuncak Televizyon, Fakir Fanlı Isıtıcı ve Ultrasonik Hava Nemlendirici ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi
BİM 9 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge
• Şarj Süresi : 4 saat
• Net Ağırlık : 1,8 kg
• Kullanım Süresi : 35 dk(düşük hız) 20 dk(yüksek hız)
• Yıkanabilir HEPA filtre
• Duvara monte edilebilen şarj ünitesi
• Motor Gücü : 160 W
• Toz torbasız kullanım
• 2 kademeli güçlü motor
• Batarya : 22,2 V DC / 2200 mAh
Müslin Bebek Bornoz
• 6-12 ay / 2-3 yaş
• %100 pamuk
Lohusa Pijama Takım
• M - L - XL beden
• %96 pamuk, %4 elastan
DEXIM
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH
• Şarj Durumu Göstergesi:Var
• Type-C USB Giriş
Kapüşonlu Fermuarlı Kadın Sweatshirt
• S-M-L-XL beden
Düşyeri Kitap
Koparmalı Boyama Kitabı
• Farklı çeşitlerde
Piccolo Mondi
Müzikli Oyuncak Televizyon
• Pil gerektirmez
• Kurmalıdır
Bebek Tartısı
• Maksimum 20 kg kapasite
• 10 gr ölçüm hassasiyeti
Fakir
Fanlı Isıtıcı
• 2000 W 230 V~, 50 Hz
• Güç gösterge ışığı
Ahşap Masa Sandalye Seti Çocuk
• Doğal masif çam
• Mdf masa ve sandalye üst tablası