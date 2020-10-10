Ekim ayı otomobil kampanyaları ve fiyat listesi belli oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle markalar bir süre sıfır araç üretimi yapamadı. Üretimin geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Citroen, Audi, Honda, Opel, Fiat, Peugeot, Toyota gibi markalar güncel fiyat listesini tek tek açıkladı. Bazı markalar fiyatlarda değişikliğe giderken bazıları ise fiyatları aynı seviyede bıraktı.
EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
Volkswagen Polo 165.900 lira
Citroen C Elysee 179.000 lira
Fiat Egea 110.900 lira
Audi A3 Sportback 373.141 lira
Honda Civic Sedan 220.100 lira
Dacia Sandero 144.900 lira
Mercedes A Serisi 347.400 lira
Opel Corsa 159.400 lira
Peugeot 301 184.000 lira
Renault Symbol 134.900 lira
Seat Ibiza 185.000 lira
Toyota Corolla 166.800 lira