Ekim ayı otomobil kampanyaları ve fiyat listesi belli oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle markalar bir süre sıfır araç üretimi yapamadı. Üretimin geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Citroen, Audi, Honda, Opel, Fiat, Peugeot, Toyota gibi markalar güncel fiyat listesini tek tek açıkladı. Bazı markalar fiyatlarda değişikliğe giderken bazıları ise fiyatları aynı seviyede bıraktı.

EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

Volkswagen Polo 165.900 lira

Citroen C Elysee 179.000 lira

Fiat Egea 110.900 lira