İki tarafın politika yönelimleri arasında anlamlı farklılıklar olacağı belirtilen açıklamada, bu ayrımın en çok olacağı kilit politika alanları arasında, mali destek, sosyal yardım reformu, vergiler, regülasyon ortamı, dış politika, ticaret, sağlık hizmetleri ve altyapının yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın zaferinin daha küçük bir destek paketi, Biden'ın zaferinin ise daha büyük bir destek paketi anlamına geleceği örneği verildi.