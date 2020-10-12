Ekim ayı kredi faiz oranlarında son dakika değişime gidildi. Bankalara uğrayarak kredi çekmeyi düşünenler on binlerce vatandaş güncel faiz oranlarını hakkında araştırmalarına devam ediyor. Kovid-19 normalleşme süreciyle başlatılan kredi kampanyaları sona erdi. Böylece kamu ve özel bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, QNB, İş Bankası, TEB, Akbank kredi faiz oranları
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi 1.39
Konut kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.47
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29
VAKIFBANK
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.34
DENİZBANK
Konut kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.36
İhtiyaç kredisi: 1.87
AKBANK
Direkt kredi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.37