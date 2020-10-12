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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 19:10
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    • 12.10.2020 19:10
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    Ekim ayı nda son dakika değişime gidildi! , , Ziraat, , , Akbank...

    Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte nda çeşitli indirimli yapılmış ve vatandaşlar bu kampanyalara yoğun ilgi göstermişti. Kredi çekerek ev, otomobil almak ya da ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler Ekim ayı güncel oranları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar faiz oranlarını sabit tutarken bazıları ise değişime gitti. Peki, , , , , , Akbank ? İşte son durum...

    Ekim ayı kredi faiz oranlarında değişti!

    Ekim ayı kredi faiz oranlarında son dakika değişime gidildi. Bankalara uğrayarak kredi çekmeyi düşünenler on binlerce vatandaş güncel faiz oranlarını hakkında araştırmalarına devam ediyor. Kovid-19 normalleşme süreciyle başlatılan kredi kampanyaları sona erdi. Böylece kamu ve özel bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, QNB, İş Bankası, TEB, Akbank kredi faiz oranları

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi 1.39
    Konut kredisi: 1.31
    Taşıt kredisi: 1.47

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.34
    Taşıt kredisi: 1.3
    Konut kredisi: 1.29

    VAKIFBANK

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
    Taşıt kredisi: 1.65
    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.31
    Taşıt kredisi: 1.30
    Konut kredisi: 0.99

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.19
    Konut kredisi: 1.58
    Taşıt kredisi: 1.61

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.30
    Taşıt kredisi: 1.30
    Ev kredisi: 1.25

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24
    Taşıt kredisi: 1.3
    Konut kredisi: 1.34

    DENİZBANK

    Konut kredisi: 1.34
    Taşıt kredisi: 1.36
    İhtiyaç kredisi: 1.87

    AKBANK

    Direkt kredi: 1.81
    İhtiyaç kredisi: 1.75
    Konut kredisi: 1.30
    Taşıt kredisi: 1.37
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    Haberler Ekonomi Ekim ayı kredi faiz oranlarında son dakika değişime gidildi! Halkbank, QNB, Ziraat, İş Bankası, TEB, Akbank...