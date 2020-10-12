Ekim ayı kredi faiz oranlarında son dakika değişime gidildi. Bankalara uğrayarak kredi çekmeyi düşünenler on binlerce vatandaş güncel faiz oranlarını hakkında araştırmalarına devam ediyor. Kovid-19 normalleşme süreciyle başlatılan kredi kampanyaları sona erdi. Böylece kamu ve özel bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, QNB, İş Bankası, TEB, Akbank kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47