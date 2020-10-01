Dünya , ABD seçimlerine kilitlendi. ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden ile ilk kez kameralar önünde karşı karşıya geldi. İkisi de ülkeyi saran Coronavirüs krizini bir yana bırakıp birbirlerine hakaret etti.

Biden, Trump'a ırkçı, palyaço ve Amerika'nın en kötü başkanı dedi! Sözlerinde, Putin ve Trump ilişkisine de değinerek "Bu Putin'in köpeğidir" dedi.

Trump ise "Bu adam tüm ülkeyi kapatacak ve yok edecek" diyerek Biden'ı eleştirdi. Biden, vergi kaçırmasıyla ilgili sıkıştırdığı Trump'ın "Vergilerimi göreceksiniz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.