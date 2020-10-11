Burs isteyenlere dikkat! 3200 TL burs desteği başvuruları başladı! Hemen almak için bunu yapın

İBB burs başvuru duyurusu yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 3200 TL burs başvurularının başladığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 300 TL bursun başvuru tarihine yer verildi. İBB 'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 300 TL destek için başvuru tarihine yer verilirken , 300 TL 'nin tek seferlik verileceği, şehit, yetim ve/veya öksüz çocuklar, ilk öğretim ve lise de okuyan engelliler, MEB tarafından ruhsatlanmış özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı engelli öğrencilere yapılacağına yer verildi.
BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI
İBB 'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 300 TL destek için başvuru tarihine yer verilirken , 300 TL 'nin tek seferlik verileceği, şehit, yetim ve/veya öksüz çocuklar, ilk öğretim ve lise de okuyan engelliler, MEB tarafından ruhsatlanmış özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı engelli öğrencilere yapılacağına yer verildi.
"Sen Oku Diye" kampanyası kapsamında yapılacak ödemeler için başvurular 15 Ekim 2020 günü başlayacak. Başvurular bu yıl pandemi nedeni ile internet üzerinden alınacak. Evraklar da aynı şekilde internet üzerinden yüklenerek teslim edilecek.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 3200 TL BURS VERİLECEK: BAŞVURU BAŞLADI
300 TL 'lik ödemenin ardından üniversite öğrencilerine de 3200 TL 'lik ödeme yapılacak. Üniversite öğrencilerine yapılacak burs ödemesi için başvurular başladı. İşte başvuru şartları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Lisans veya önlisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
BAŞVURU EKRANI
3200 TL burs başvurusu 14 Ekim tarihine kadar https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden alınacak.
BURS NEDİR?
Memleket içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikisi de ölü olanlar vb.)
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.