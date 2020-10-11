Burs isteyenlere dikkat! 3200 TL burs desteği başvuruları başladı! Hemen almak için bunu yapın



BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

İBB 'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 300 TL destek için başvuru tarihine yer verilirken , 300 TL 'nin tek seferlik verileceği, şehit, yetim ve/veya öksüz çocuklar, ilk öğretim ve lise de okuyan engelliler, MEB tarafından ruhsatlanmış özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı engelli öğrencilere yapılacağına yer verildi.

"Sen Oku Diye" kampanyası kapsamında yapılacak ödemeler için başvurular 15 Ekim 2020 günü başlayacak. Başvurular bu yıl pandemi nedeni ile internet üzerinden alınacak. Evraklar da aynı şekilde internet üzerinden yüklenerek teslim edilecek.