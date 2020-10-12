Cari açık nedir? Cari açık ne demek? Her ay düzenli olarak cari açık verileri paylaşılıyor. TCMB verilerine göre cari denge Ağustos'ta 4.63 milyar dolar açık verdi. Bu gelişmenin ardından cari açık nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, cari açık ne demek? İşte merak edilen soruların yanıtları!

CARİ AÇIK NEDİR?

Ülkenin dış dünya ile olan mal ve hizmet ticaretinin sonucu cari denge olarak adlandırılır. Sadece mal ticaretinin sonucu ise dış ticaret dengesidir.

Eğer ülkenin sattığı mallar satın aldığı mallardan fazla ise dış ticaret fazlası, tersi geçerli ise dış ticaret açığı vardır.