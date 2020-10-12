2020'nin yıldızı Esenyurt oldu! Konutlar kapış kapış gidiyor

Ocak-ağustos döneminde en çok konut satışı gerçekleşen ilçe 23 bin 79 adetle Esenyurt olurken, en yüksek artış yüzde 126 ile (13 bin 630) Etimesgut'ta gerçekleşti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçeler sıralamasında liderlik 23 bin 79 adetle Esenyurt'un oldu.

Esenyurt'u 18 bin 978 adetle Çankaya, 18 bin 100 adetle Keçiören, 14 bin 381 ile Mamak, 13 bin 630 ile Etimesgut takip etti.