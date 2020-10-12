Borsaya giren kazandı

En çok yükselen hisse, yüzde 26.81 ile Kerevitaş Gıda oldu. Onu yüzde 14.21 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11.86 ile Net Holding izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 3.98 ile Çemtaş, yüzde 2.18 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 1.85 ile Şişecam şeklinde sıralandı.