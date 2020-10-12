Borsaya giren kazandı

Geçtiğimiz hafta yatırım araçları içinde borsayı seçenler kazançlı çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1.81 kazançla 1.165,70 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördü.
En çok yükselen hisse, yüzde 26.81 ile Kerevitaş Gıda oldu. Onu yüzde 14.21 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11.86 ile Net Holding izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 3.98 ile Çemtaş, yüzde 2.18 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 1.85 ile Şişecam şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk 3'te 6 milyar 731 milyon 464 bin 797 lirayla Şişecam, 6 milyar 375 milyon 475 bin 859 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 392 milyon 503 bin 538 lirayla Petkim yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 504 milyon lira ile BİM Mağazalar, 41 milyar 290 milyon 800 bin lira ile Aselsan, 40 milyar 40 milyon lira ile Enka İnşaat şeklinde sıralandı.
YATIRIMCI REKORU
Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi hız kesmeden devam ediyor.
Yılbaşından bu yana yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692 artış gösterdi.
Eylül'de 67 bin 554 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 743 bin 750'ye ulaşarak rekor tazeledi.
Eylül'deki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017- Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu geride bıraktı. Eylül'de yerli yatırımcının portföy değerinde yaşanan 20.4 milyar liralık artış, Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek ikinci aylık değişime işaret etti.
EN ÇOK DÜŞENLER
Çemtaş % -3.98
Alarko GMYO % -2.18
Şişe Cam % -1.85
Migros Ticaret % -1.70
Aselsan % -1.58
Doğuş Otomotiv % -1.57
EN ÇOK ARTANLAR
Kerevitaş Gıda % 26.81
Torunlar GMYO % 14.21
Net Holding % 11.86
ARD Bilişim Teknolojileri % 11.47
Tümosan Motor ve Traktör % 10.78
Aksa % 10.59