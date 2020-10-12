Bitcoin kritik sınırın üzerinde tutundu

Başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunu konuştuklarına ilişkin haberler üzerine 11,000 doları aşan Bİtcoin'in haftalık kazancı yüzde 6.84'ü buldu. Merkez bankalarının yanında, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in finansal hizmetler ve mobil ödeme şirketi Square'in, yaklaşık 50 milyon dolara karşılık gelen 4,709 Bitcoin satın aldığını açıklaması da, başta kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olmak üzere, hemen tüm birimlerde alımı tetikledi. Son 24 saatte ilk 100 birimin 75'i yükseldi ve yükselenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Bitcoin son 24 saatte 0.51 artışla 11,396 dolara ve birimin piyasa hacmi de 211 milyar dolara yükseldi.



Dorsey yaptığı açıklamada, "kripto para biriminin bir ekonomik güçlendirme aracı olduğunu ve şirketin amacına uygun küresel bir para sistemine katılmanın bir yolu olduğunu" vurguladı. Square'in CFO'su Amrita Ahuja da açıklamasında, Bitcoin'de gelecekte "daha yaygın bir para birimi" potansiyeli olduğuna inandıklarının altını çizerek, "Benimsendikçe, disiplinli bir şekilde daha fazla şey öğrenmek ve daha fazla katılmak istiyoruz. Geleceğe dayalı ürünler geliştiren bir şirket için bu yatırım, bu yolculuğun ilk adımıdır" dedi. Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de 358.48 milyar dolar ile yeniden 350 milyar doları aştı. Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, geçen haftanın 121.66 milyar dolara kadar tırmanan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf hareketlerin etkisiyle, 40 milyar doların dü üzerinde düşüşle 77.72 milyar dolara kadar indi. Toplam 7,371 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,932 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.