Sigara fiyatlarında herhangi bir artış olup olmadığını merak eden tiryakiler belirli tarihler arasında fiyatlar hakkında araştırma yaparak güncel fiyat listesini inceliyor. Bilindiği üzere 6 ayda bir sigara ve alkolün ÖTV oranında otomatik artış yapılsa da bazı durumlarda zam yapılmıyor. Şimdi tiryakiler Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Camel, Winston, Parliament, Kent, Muratti, LM sigaralar ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL