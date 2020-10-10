Sigara fiyatlarında herhangi bir artış olup olmadığını merak eden tiryakiler belirli tarihler arasında fiyatlar hakkında araştırma yaparak güncel fiyat listesini inceliyor. Bilindiği üzere 6 ayda bir sigara ve alkolün ÖTV oranında otomatik artış yapılsa da bazı durumlarda zam yapılmıyor. Şimdi tiryakiler Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Camel, Winston, Parliament, Kent, Muratti, LM sigaralar ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Medley 12 TL
SİGARANIN ZARARLARI
Sigara; tansiyonu yükseltir, damarları daraltır.
Kalp ve beyin damarlarını olumsuz yönde etkiler.
Vücuttaki oksijeni azaltır, kalpte nefes darlığına ve çarpıntılara neden olur.
Vücutta, yorgunluğa, uykusuzluğa, ruhsal gerilime, strese, cinsel performans düşüklüğüne ve reflekslerde azalmaya neden olur.
Ağız ve yutakta tat alma eksikliği oluşturur ve kanser riskini artırır.
Kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açar.