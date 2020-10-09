EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de, Almanya'da enflasyon Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.