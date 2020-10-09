İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken başvuru yapanlar herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Başvuruların 21 Eylül tarihinde son bulmasıyla birlikte bulunduğu ilde başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP personel alımı ne zaman? İşte merak edilenler...

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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