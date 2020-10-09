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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 21:47
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    • 09.10.2020 21:47
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    Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 9 Ekim

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,32 değer kazanarak 9 Ekim'i 1.165,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,32 değer kazanarak 9 Ekim'i 1.165,70 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 9,37 9,77 -4,09
    Netaş Telekomünikasyon 20,96 21,58 -2,87
    Gübre Fabrikaları 33,92 34,80 -2,53
    ARD Bilişim Teknolojileri 35,56 36,32 -2,09
    Aksa 8,04 8,20 -1,95
    Şekerbank 1,66 1,69 -1,78
    Alcatel Lucent Teletaş 30,02 30,52 -1,64
    Çelebi 78,80 80,00 -1,50
    DO-CO 327,10 331,90 -1,45
    Enka İnşaat 7,15 7,25 -1,38
    Doğan Holding 2,45 2,48 -1,21
    Hektaş 13,13 13,27 -1,06
    Akçansa 14,00 14,13 -0,92
    Çemtaş 14,25 14,35 -0,70
    Alkim Kimya 13,82 13,87 -0,36
    Eczacıbaşı İlaç 6,73 6,75 -0,30
    Şok Marketler 12,19 12,21 -0,16
    Türkiye Sigorta 6,11 6,12 -0,16
    Borusan Mannesmann 15,75 15,76 -0,06

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    Haberler Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 9 Ekim BIST 100 değer kaybeden hisseler