Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,32 değer kazanarak 9 Ekim'i 1.165,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: