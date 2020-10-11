Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Yaşlılara 2135 TL maaş fırsatı!

Çalışan çalışmayan herkese 711 TL yardım parası vatandaşların koronavirüs sürecinde yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Yapılan sosyal yardımlardan biri, yaşlılık aylığı. 65 yaşını doldurmuş ve güvencesi olmayan vatandaşlar 672 TL tutarında maaş ödemesi yapılıyordu.
SOSYAL YARDIMLARA ZAM YAPILDI
Zamlı sosyal yardımları da açıklayan Bakan Selçuk, "Yaşlı ve engelli aylıklarına memur maaş katsayısı oranında zam yapıldı. Buna göre yaşlıkları 711 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylıkları 567 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlarımızın aylıkları da 851 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?
Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:
Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması
65 yaşını doldurmuş olmak