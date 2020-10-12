Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.10.2020 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 15:44
    ABONE OL

    Serbest piyasada 25 lirayı gördü

    'da resmi olarak 7 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı ve kurutma işlemleri sona erdi. Ürünlerini kurutan üreticiler bir kısım mahsullerini satarken, yeni haftada fındık piyasasında fiyatlar 25 liraya kadar yükseldi.

    İHA

    Ordu'da serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındığın, 25 liradan işlem gördüğü belirtildi. Ordu'da, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı ve kurutma işlemleri tamamlandı. Ürünlerini kurutan üreticilerin bir kısmı mahsullerini satarken, çok sayıda üreticinin beklentisi ise fiyatların biraz daha yükselmesi. Yeni haftaya, 25 liradan başlayan 50 randıman fındık üreticileri memnun ederken, pazara fındığını indirmeyen üreticiler ise fiyatların daha da yükseleceğinden umutlu.



    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fiyattan memnun olduğunu ve fiyatların ilerleyen günlerde yükselebileceğini ifade ederek, "Şuanda 50 randıman fındık 25 liradan işlem görüyor. Üretici şuanda fiyattan memnun. TMO'nun alımlarından sonra kısa sürede buraya kadar yükselen fındık fiyatları memnun ediyor ve üreticiler ihtiyaçları doğrultusunda fındıklarını sattı. Şuanda pazara indirilmeyen fındık ciddi oranda yüksek. Üreticiler fındığın daha da yükseleceğini düşünerek, depolarında bekletiyor ve bilinçli hareket ederek piyasayı şekillendiriyor" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Serbest piyasada fındık fiyatları 25 lirayı gördü