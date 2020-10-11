Yakından takip edilen A101 aktüel ürün kataloğu 10-16 Ekim yayınlandı ve incelenmeye başlandı. Her Perşembe aktüel ürünleri satışan sunan market zinciri aldın aldın fırsatlarıyla da uygun fiyata pek çok çeşitteki ürünü mağazalarına getiriyor. Vatandaşların her hafta ilgiyle takip ettiği A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? Alacaklarınızı şimdiden belirleyerek markete gittiğinizde listeniz tam bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. İşte bu haftanın öne çıkan A101 aktüel ürünleri…
A101 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 10-16 EKİM
Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL
Seyidoğlu Tahin 19,95 TL
Milka Bonibon Çikolatalı Draje 4,75 TL
Hayat su ürünlerinde 2-4-6'lı Al kampanyaları
Torku Dana Kangal Sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 9,95 TL
Bebek bez ürünlerinde indirim fırsatları
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Ülker Kremalı 4'lü Bisküvi 2,65 TL