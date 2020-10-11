Yakından takip edilen A101 aktüel ürün kataloğu 10-16 Ekim yayınlandı ve incelenmeye başlandı. Her Perşembe aktüel ürünleri satışan sunan market zinciri aldın aldın fırsatlarıyla da uygun fiyata pek çok çeşitteki ürünü mağazalarına getiriyor. Vatandaşların her hafta ilgiyle takip ettiği A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? Alacaklarınızı şimdiden belirleyerek markete gittiğinizde listeniz tam bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. İşte bu haftanın öne çıkan A101 aktüel ürünleri…