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    • 12.10.2020 09:04
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    A101 10-16 Ekim! haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? ürünler indirim kataloğu

    yine dopdolu. Temel gıdadan atıştırmalıklara, meyvelerden suya, tuvalet kağıdından kişisel bakıma, bebek bezlerine kadar daha pek çok üründe uygun fiyat sunuluyor. Peki A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? 10-16 Ekim tarihleri arasında ve stoklarla sınırlı ürünler sunulduğu için ürün kataloğundan alışveriş yapacakların buna dikkat etmesi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürün kataloğu 10-16 Ekim! A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var?

    Yakından takip edilen A101 aktüel ürün kataloğu 10-16 Ekim yayınlandı ve incelenmeye başlandı. Her Perşembe aktüel ürünleri satışan sunan market zinciri aldın aldın fırsatlarıyla da uygun fiyata pek çok çeşitteki ürünü mağazalarına getiriyor. Vatandaşların her hafta ilgiyle takip ettiği A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? Alacaklarınızı şimdiden belirleyerek markete gittiğinizde listeniz tam bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. İşte bu haftanın öne çıkan A101 aktüel ürünleri…

    A101 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 10-16 EKİM

    Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL

    Seyidoğlu Tahin 19,95 TL

    Milka Bonibon Çikolatalı Draje 4,75 TL

    Hayat su ürünlerinde 2-4-6'lı Al kampanyaları

    Torku Dana Kangal Sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 9,95 TL

    Bebek bez ürünlerinde indirim fırsatları

    Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar

    Ülker Kremalı 4'lü Bisküvi 2,65 TL
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    Haberler Ekonomi A101 10-16 Ekim! haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? A101 aktüel ürünler indirim kataloğu