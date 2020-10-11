TOKİ; Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan ailelerin konut edinmesi amacıyla uygun evler satan bir kurumdur. 81 ilde tam zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada birçok şehirde konutların tamamlandığını ve satışların önümüzdeki günlerde yapılacağına yer verildi. Açıklamada vatandaşların TOKİ başvurusunu yapması gerekmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Ekim ayında yayımladığı satış duyurusunda 23 farklı şehirde konut satışı olacağını duyurdu. Vatandaşlar bu konut satışları için ihale öncesinde başvuru yapacaklar. Daha sonra ihale gününde teklif sunacak olan vatandaşlar konutları alabilecekler. İhalelere başvurular ise internet üzerinden yapılabilecek.
AYDA 452 TL TAKSİTLE
TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.
BAŞVURU
TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
Şartları Nelerdir?
Türkiye vatandaşı olmak,
Birinci derece akrabalarınızın bir konut sahibi olmaması
Başvuru yapacağınız şehir de en az 1 senedir yaşıyor olmanız,
Daha önce TOKİ aracılığı ile ev almamanız gerekiyor.
Her aileden sadece bir başvuru gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Birden fazla başvuruyu kabul etmeyen TOKİ, şehit, gazi ve engellilere öncelik tanımaktadır. Bu hakkınızı iyi bir şekilde kullanmanız da yarar var.
Gerekli Belgeler Nelerdir?
TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;
Kimlik fotokopisi
Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi
Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.
Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.