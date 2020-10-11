TOKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında 23 şehirde bulunan evlerde satışların başladığı , dar gelirli vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi. TOKI kura sırasından evin size çıkması durumunda size verilen tarihlerde kura sırasında belirlenen konut için peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi bu durumda sözleşmenin de imzalanması gerekir. Peşinat ödemesi yapmamanız durumunda TOKİ size verdiği evi iptal eder. Kurada evi kazanan kişiler için sadece bir kez satış sözleşmesi düzenlenir. TOKI sizleri tekrar kuraya dahil etmez. Bunun için ev almak istiyorsanız ilk olarak peşinatı ayırmanız gerekmektedir. Almak istediğiniz evin peşinatını ayırdıktan sonra TOKİ'ye başvurmanız da fayda var. Böylelikle kura hakkınız da yanmamış oluyor. Siz de evinize kavuşmuş oluyorsunuz.
AYDA 452 TL TAKSİTLE
TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.
BAŞVURU
TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
Şartları Nelerdir?
Türkiye vatandaşı olmak,
Birinci derece akrabalarınızın bir konut sahibi olmaması
Başvuru yapacağınız şehir de en az 1 senedir yaşıyor olmanız,
Daha önce TOKİ aracılığı ile ev almamanız gerekiyor.
Her aileden sadece bir başvuru gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Birden fazla başvuruyu kabul etmeyen TOKİ, şehit, gazi ve engellilere öncelik tanımaktadır. Bu hakkınızı iyi bir şekilde kullanmanız da yarar var.
Gerekli Belgeler Nelerdir?
TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;
Kimlik fotokopisi
Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi
Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.
Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.