Şartları Nelerdir?

Türkiye vatandaşı olmak,

Birinci derece akrabalarınızın bir konut sahibi olmaması

Başvuru yapacağınız şehir de en az 1 senedir yaşıyor olmanız,

Daha önce TOKİ aracılığı ile ev almamanız gerekiyor.

Her aileden sadece bir başvuru gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Birden fazla başvuruyu kabul etmeyen TOKİ, şehit, gazi ve engellilere öncelik tanımaktadır. Bu hakkınızı iyi bir şekilde kullanmanız da yarar var.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;

Kimlik fotokopisi

Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi

Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.

Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.