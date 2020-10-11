SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Ocak zammı için yol yarılandı. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı veriler belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksinde yüzde 0,97 oranında artış olduğu açıklandı. Bununla birlikte de 6 aylık dönemin ilk 3 ayının verileri tamamlanmış oldu ve ocak zammı için yol yarılanmış oldu. Temmuz –Eylül enflasyonu yüzde 2.44 oranında gerçekleşmiş oldu.

Bu belirlenen 3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yapılacak olan zam oranı yüzde 2,44 olacakmış gibi duruyor. Kesin oranın belirlenmesi için geriye sadece 3 tane veri kaldı. Memurla zam oranını merak ediyor. Yine emeklilerde ocak ayında kendilerine yapılacak olan zam oranını merak ediyorlar. 4 Ocak tarihinde yaklaşık 15 Milyon kişi için hem emekli hem de memur olan vatandaşlarımız için zam oranları belli olacak.