KYK, MTV, KDV, cezalar ve vergi borç affı son dakika çıktı mı? EYT, nafaka, asgari ücret zammı geldi mi?

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA AF DEĞİL YAPILANDIRMA İMKANI TANINACAK!

Açıklanan programı köşesinde değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen "Vergi borçlarına ilişkin yapılandırma bekleyen vergi mükelleflerinin, vergi affı düzenlemesi olmayacağına ilişkin programda yer alan cümleye takılarak umutsuzluğa kapılmalarına gerek yok. Devletin Ağustos 2020 sonu itibari ile 243 milyar 987 milyon lira tahsil edemediği vergi alacağı söz konusudur.

Vergide tahsilat /tahakkuk oranı %66'lar seviyesindedir. Son 2 yılda 5.5 milyon borçluya elektronik haciz uygulanmasına, amme alacaklarının tahsili için bütün müesseseler kullanılmasına rağmen, tahsilat yapılamıyorsa demek ki vatandaşın gerçekten parası yok. Ekonomide çarkların işlediği ve ülkenin iyi yönetildiği dönemlerde vergi de tahsilat /tahakkuk oranlarının %92'ler seviyesinde gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz" diyerek affın değil ama yapılandırmanın çıkacağını dile getirdi.

Türkmen borçlarının tamamı yerine bir bölümünün ya da faizin silinerek vergi ve SGK prim borcu olan kişilere yapılandırma imkanı sunulmasının devlet tarafından artık zorunlu hale geldiğini söyledi.