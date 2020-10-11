KYK, MTV, KDV, cezalar ve vergi borç affı son dakika çıktı mı? EYT, nafaka, asgari ücret zammı geldi mi?

KYK, vergi, MTV, KDV, cezalar ve vergi affı ve borç yapılandırması geldi mi? EYT, nafaka, asgari ücret zammı Meclis'e geldi mi? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Devlet, yapılandırma yaptığı zaman tahsil edemediği borçların büyük çoğunluğunu alabiliyor. Bu nedenle bir yapılandırma olması, hem devlet hem vatandaşlar açısından iyi olacak. Önümüzdeki günlerde en fazla beklenen düzenlemeler ise vergi prim ödemeleri, borçların yapılandırmaları, destek ve normal kredilerin ödemelerinin ertelenmesi. Yeni Ekonomi Programı ile 2023 yılına kadar olan yol haritasını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2023 yılına kadar yeni bir vergi affı çıkarılmayacağını ilan etti.
VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA AF DEĞİL YAPILANDIRMA İMKANI TANINACAK!
Açıklanan programı köşesinde değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen "Vergi borçlarına ilişkin yapılandırma bekleyen vergi mükelleflerinin, vergi affı düzenlemesi olmayacağına ilişkin programda yer alan cümleye takılarak umutsuzluğa kapılmalarına gerek yok. Devletin Ağustos 2020 sonu itibari ile 243 milyar 987 milyon lira tahsil edemediği vergi alacağı söz konusudur.
Vergide tahsilat /tahakkuk oranı %66'lar seviyesindedir. Son 2 yılda 5.5 milyon borçluya elektronik haciz uygulanmasına, amme alacaklarının tahsili için bütün müesseseler kullanılmasına rağmen, tahsilat yapılamıyorsa demek ki vatandaşın gerçekten parası yok. Ekonomide çarkların işlediği ve ülkenin iyi yönetildiği dönemlerde vergi de tahsilat /tahakkuk oranlarının %92'ler seviyesinde gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz" diyerek affın değil ama yapılandırmanın çıkacağını dile getirdi.
Türkmen borçlarının tamamı yerine bir bölümünün ya da faizin silinerek vergi ve SGK prim borcu olan kişilere yapılandırma imkanı sunulmasının devlet tarafından artık zorunlu hale geldiğini söyledi.
YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Devlet, yapılandırma yaptığı zaman tahsil edemediği borçların büyük çoğunluğunu alabiliyor. Bu nedenle bir yapılandırma olması, hem devlet hem vatandaşlar açısından iyi olacak.
KYK, VERGİ, MTV, KDV, CEZALAR
Türkiye genelinde yüz binlerce vatandaş, devlete olan borçlarını ödeyemedi. Ödemelerin gecikmesi sonrası borçlar icralık oldu ve vatandaşlar , borçlarını toplu şekilde ödeyemediği için mağdur oluyor.
Vergi affı kimleri kapsıyor?
Vergi Affı ve yapılandırma meclis gündemine gelecek mi? Türkiye genelinde devlete borcu olan vatandaşlar, hükümetten yapılandırma ya da vergi affı müjdesi bekliyor. 65 gün süren yaz dönemi tatilinin ardından 1 Ekim itibariyle açıldı. TBMM'de hem yurtiçi hemde yurtdışında yaşanan çok sayıda gelişmeye bağlı olarak konular ele alınacak. Yeni dönemde meclis gündeminde yer alması beklenen düzenlemelerin başında ise şu başlıklar geliyor. KYK, vergi, MTV, KDV, cezalar ve vergi affı ve borç yapılandırması. Koronavirüs vakaları sonrasında küresel piyasalarda ciddi daralmalar yaşandı ve bu durumdan Türkiye'de etkilendi. Borcu toplu şekilde ödeyemeyen vatandaşlar ise devletten yeni bir yapılandırma müjdesi beklemeye başladı.
EYT, Nafaka, Asgari Ücret
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar için muhalefet partilerinden yeni kanun teklifi ve soru önergelerinin TBMM'ye sunulması kuvvetle muhtemel. Asgari ücretten vergi alınmaması, SGK primlerinde indirimler konularında bazı siyasilerin çalışmaları bulunuyor. Nafaka düzenlemesi uzun süredir Adalet Bakanlığı'nın gündeminde bu çalışmaların tamamlanması ve meclise sunulması bekleniyor.