İŞKUR desteği ile evde paketleme yaparakta para kazanmak artık çok kolay. Tabi ki bunun için başvuru şartlarını yerine getirmek gerek. Evde paketleme işi hanımlar için neler sunuyor? Aylık ne kadar kazanacaklar ve başvurular nasıl olacak? Bu iş olanaklarına sahip olmak isteyen ev hanımlarının adreslerine en yakın işkur şubeleri üzerinden başvurularını tamamlama imkanları vardır. Formların doldurulması ile beraber sertifika alan hanımlar meslek danışmanları tarafından kayıtlarının bulunması gerekir. İŞKUR tarafından başvurular ilerleyen günlerde kabul edilmeye başlanacak. Henüz kurum tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.
İŞKUR Evde Paketleme İşi Başvuru Nasıl Yapılacak?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.
Evde Kına Paketleme, Evde Nikah Şekeri Yapma ve Poşet Katlama Gibi İşler Yapılacak!
Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar.
Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.
Başvuru nasıl yapılır?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
Evde paketleme işi başvurusu için tıklayınız.