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    • Ekonomi
    • 11.10.2020 Gazete
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    Havaalanı 30 dakika

    Gayrettepe-İstanbul  Müdürü , tarafından yapılan ve Nisan 2021'de açılması planlanan güzergahla ilgili yaptığı açıklamada, 37,5 kilometrelik hattın 'nin "en hızlısı" olacağını kaydetti.

    Havaalanı 30 dakika
    Gayrettepe-İstanbul Müdürü Murat Cebeci, tarafından yapılan ve Nisan 2021'de açılması planlanan güzergahla ilgili yaptığı açıklamada, 37,5 kilometrelik hattın 'nin "en hızlısı" olacağını kaydetti. Yüzde 75'i tamamlanan hattın Gayrettepe'den başlayarak , Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy'den geçeceğini belirten Cebeci, "Çalışmada 75 kilometre tünel inşaatı, 9 adet istasyonun kaba inşaatı, makas, acil kaçış ve servis istasyonu yapıları yer alıyor. Hat üst yapı işleri, ince inşaatla elektromekanik montaj faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.
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