Havaalanı 30 dakika

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Proje Müdürü Murat Cebeci, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan ve Nisan 2021'de açılması planlanan güzergahla ilgili yaptığı açıklamada, 37,5 kilometrelik hattın Türkiye'nin "en hızlısı" olacağını kaydetti. Yüzde 75'i tamamlanan hattın Gayrettepe'den başlayarak Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy'den geçeceğini belirten Cebeci, "Çalışmada 75 kilometre tünel inşaatı, 9 adet istasyonun kaba inşaatı, makas, acil kaçış ve servis istasyonu yapıları yer alıyor. Hat üst yapı işleri, ince inşaatla elektromekanik montaj faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.