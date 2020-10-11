Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı etkenler otomotiv piyasasını adeta alt üst etti. Öyle ki; ikinci el otomobil fiyatları sıfır kilometre araç fiyatlarından daha pahalı hale geldi. İşte, ikinci eli sıfırından daha pahalı olan araçlar... Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti.
Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.
İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller...
Fiat Egea 1.4 Fire
Sıfır fiyatı: 110.900 lira
İkinci el fiyatı: 148.000 lira
Citroen C Elysee
Sıfır fiyatı: 163.750 lira
İkinci el fiyatı: 178.000 lira
Renault Clio 1.0 SCe
Sıfır fiyatı: 133.900 lira
İkinci el fiyatı: 155.000 lira
Volkswagen Polo 1.0
Sıfır fiyatı: 165.900 lira
İkinci el fiyatı: 200.000 lira
Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik
Sıfır fiyatı: 162.100 lira
İkinci el fiyat: 216.000 lira
Nissan Micra
Sıfır fiyatı: 161.400 lira
İkinci el fiyatı: 209.000 lira
Hyundai i10 1.0 MPI
Sıfır fiyatı: 130.070 lira
İkinci el fiyatı: 145.000 lira
Seat Ibiza
Sıfır fiyatı: 179.500 lira
İkinci el fiyatı: 212.000 lira
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?
Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor.