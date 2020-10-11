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    • Ekonomi
    • 11.10.2020 16:53
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    • 11.10.2020 16:53
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    60 bin TL fark var! 2.el piyasası altüst olmuş durumda! İşte i sıfırından daha pahalı olan otomobiller ve markalar

    Koronavirüs salgını sonrası otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler üretimde olan yavaşlama vs derken 2. el araba fiyatları adeta şaha kalktı. Fiyat artışları artık bu kadar da olmaz dedirtti. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında şaşırtan fiyat farkları. Aynı zamanda markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalanınca ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçti. Geçtiğimiz yıl 480 bin civarında satış gerçekleştiren ve bu satışın büyük çoğunluğunu yıl sonunda yapan otomotiv firmaları 2020 yılı için stoksuz kaldı. Hazırlıksız yakalanan firmalar nedeniyle piyasada sıfır araç kalmayınca düşük kilometrede 2018 ve 2019 model ikinci el araçlar ilgi görmeye başladı.

    takvim.com.tr
    60 bin TL fark var! 2.el piyasası altüst olmuş durumda!

    Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı etkenler otomotiv piyasasını adeta alt üst etti. Öyle ki; ikinci el otomobil fiyatları sıfır kilometre araç fiyatlarından daha pahalı hale geldi. İşte, ikinci eli sıfırından daha pahalı olan araçlar... Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti.

    Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.

    İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller...

    Fiat Egea 1.4 Fire

    Sıfır fiyatı: 110.900 lira

    İkinci el fiyatı: 148.000 lira

    Citroen C Elysee

    Sıfır fiyatı: 163.750 lira

    İkinci el fiyatı: 178.000 lira

    Renault Clio 1.0 SCe

    Sıfır fiyatı: 133.900 lira

    İkinci el fiyatı: 155.000 lira

    Volkswagen Polo 1.0

    Sıfır fiyatı: 165.900 lira

    İkinci el fiyatı: 200.000 lira

    Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

    Sıfır fiyatı: 162.100 lira

    İkinci el fiyat: 216.000 lira

    Nissan Micra

    Sıfır fiyatı: 161.400 lira

    İkinci el fiyatı: 209.000 lira

    Hyundai i10 1.0 MPI

    Sıfır fiyatı: 130.070 lira

    İkinci el fiyatı: 145.000 lira

    Seat Ibiza

    Sıfır fiyatı: 179.500 lira

    İkinci el fiyatı: 212.000 lira

    Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?

    Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor.
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    Haberler Ekonomi 60 bin TL fark var! 2.el piyasası altüst olmuş durumda! İşte ikinci eli sıfırından daha pahalı olan otomobiller ve markalar