Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz verdiği görüldü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kısa süre önce hem kredi faiz oranlarında hemde vadeli mevduat faiz oranlarında yenilemeye gittiler. İşte ilgili son dakika haberleri detayları