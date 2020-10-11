Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz verdiği görüldü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kısa süre önce hem kredi faiz oranlarında hemde vadeli mevduat faiz oranlarında yenilemeye gittiler. İşte ilgili son dakika haberleri detayları
ZİRAAT, HALKBANK VE VAKIFBANK'IN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;
* Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 11.00 - 10.000 TL'nin 32 gün sonunda sağladığı getiri tutarı 82 TL
* Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.00
* Vakıfbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.75
* Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.90
* İNG Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.50
* ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.45
* QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.30
NOT: Vadeli mevduat hesapları bankalar tarafından anlık olarak değiştirilebilmektedir
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.50 oranında getiri sağlıyor.