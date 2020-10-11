BİM aktüel katalog 13 Ekim Salı 2020 yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından her Salı ve Cuma heyecanla, merakla beklenen BİM aktüel kataloğunda birbirinden güzel ve çeşitli ürünler sınırlık sayıda stoklarla satışa sunuluyor. Erken saatlerde markete giderek ürünleri almak isteyenler öncesinde yayınlanan kataloğu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Haberimizde detayları bulabilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOG 13 EKİM SALI 2020