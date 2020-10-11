BİM aktüel katalog 13 Ekim Salı 2020 yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından her Salı ve Cuma heyecanla, merakla beklenen BİM aktüel kataloğunda birbirinden güzel ve çeşitli ürünler sınırlık sayıda stoklarla satışa sunuluyor. Erken saatlerde markete giderek ürünleri almak isteyenler öncesinde yayınlanan kataloğu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Haberimizde detayları bulabilirsiniz.
BİM AKTÜEL KATALOG 13 EKİM SALI 2020
SabanNohut• 2.5 kg
BalkaşıkSüzme Çiçek Balı
• 2000 g
Mehmet EfendiTürk Kahvesi
• 500 g
PfannerMeyve Suyu
• 2 L
JacobsPeynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
• 110 g
McVities Kremalı Bisküvi
• 143 g
• Sade / Kakaolu
Kahve Dünyası Bonte
Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
• 400 g
Biskrem RubyRuby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
• 100 g
SnickersFıstıklı Nuga Bar
• 80 g