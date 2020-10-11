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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 09:03
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    • 12.10.2020 09:03
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    13 Ekim Salı ürünler indirim katalogu! ?

    ürünlerde bu Salı neler olduğunu haberimizde derledik. İlgiyle takip edilen şimdiden incelenmeye başladı. Siz de alacaklarınızı şimdiden belirleyip stoklarda bitmeden satın alabilirsiniz. Peki ? Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor, yabancı ve farklı markaların atıştırmalık ürünleri de bu hafta satışa çıkacak.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel katalog 13 Ekim Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel katalog 13 Ekim Salı 2020 yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından her Salı ve Cuma heyecanla, merakla beklenen BİM aktüel kataloğunda birbirinden güzel ve çeşitli ürünler sınırlık sayıda stoklarla satışa sunuluyor. Erken saatlerde markete giderek ürünleri almak isteyenler öncesinde yayınlanan kataloğu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Haberimizde detayları bulabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL KATALOG 13 EKİM SALI 2020

    SabanNohut• 2.5 kg

    BalkaşıkSüzme Çiçek Balı
    • 2000 g

    Mehmet EfendiTürk Kahvesi
    • 500 g

    PfannerMeyve Suyu
    • 2 L

    JacobsPeynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
    • 110 g

    McVities Kremalı Bisküvi
    • 143 g
    • Sade / Kakaolu

    Kahve Dünyası Bonte Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
    • 400 g

    Biskrem RubyRuby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
    • 100 g

    SnickersFıstıklı Nuga Bar
    • 80 g
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    Haberler Ekonomi 13 Ekim Salı BİM aktüel ürünler indirim katalogu! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?